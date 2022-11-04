كوريا الشمالية ترسل طائرات وتطلق نيران مدفعية قرب الحدود مع الجنوب

أعلنت كوريا الجنوبية أنها أرسلت طائرات حربية ردًا على 180 طلعة جوية عسكرية نفّذها جيش كوريا الشمالية قرب الحدود بين البلدين اليوم الجمعة، بينما طالبت بيونغيانغ مجددًا الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بوقف تدريبات جوية “مستفزة”.

وجاءت الطلعات الكورية الشمالية بعد إطلاق أكثر من 80 قذيفة مدفعية خلال الليل، وإطلاق عدة صواريخ صوب البحر بما شمل تجربة فاشلة محتملة لصاروخ باليستي عابر للقارات.

هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية قالت إن طائرات من كوريا الشمالية رُصدت في عدة مواقع إلى الشمال من خط الترسيم العسكري بين الكوريتين.

ووقعت الطلعات الجوية بين الساعة الحادية عشرة صباحا والثالثة عصرا بالتوقيت المحلي.

في السياق، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه سارع الى إرسال 80 طائرة، بما شمل مقاتلات شبح من طراز إف-35 إيه ردا على ذلك، بينما واصلت 240 طائرة مشاركة في تدريبات جوية مع الولايات المتحدة مهامها.

وأطلقت كوريا الشمالية 23 صاروخًا على الأقل يوم الأربعاء وهو عدد قياسي ليوم واحد.

ودفعت سلسلة عمليات الإطلاق تلك هذا الأسبوع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتمديد مناورات عسكرية باسم (فيجيلنت ستورم) مما أغضب بيونغيانغ.

إلى ذلك، رأت وزارة خارجية كوريا الشمالية في بيان أن على الولايات المتحدة أن توقف تدريباتها الجوية “المستفزة”، وحذّرت من أن “الاستفزازات المتواصلة لابد أن يتبعها رد فعل مستمر”.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية اليوم إن التدريبات مع كوريا الجنوبية جرى تمديدها حتى الخامس من تشرين الثاني.