كوريا الشمالية تستعد لإطلاق قمر صناعي عسكري

قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الجمعة 24 مايو/أيار 2024، إنه رصد مؤشرات في كوريا الشمالية على استعدادات محتملة لإطلاق قمر صناعي في إطار جهود لوضع مركبة استطلاع عسكرية ثانية في المدار.

وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي إن أجهزة المخابرات في بلاده وفي الولايات المتحدة تراقب عن كثب أنشطة كوريا الشمالية التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية.

وأضاف المسؤول دون الخوض في التفاصيل أنه تم رصد الأنشطة في منطقة دونجتشانج-ري بشمال غرب البلاد حيث يوجد مركز رحلات الفضاء الرئيسي لكوريا الشمالية.

وأطلقت بيونجيانج أول قمر صناعي للتجسس العام الماضي، وقالت إن الزعيم كيم جونج أون شاهد الصور الملتقطة للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) من بين مناطق أخرى من العالم. لكن وسائل الإعلام الحكومية لم تنشر أي صور التقطتها المركبة.

وقوبل الإطلاق بعقوبات من الولايات المتحدة وحلفائها ودفع سول إلى تعليق جزء من الاتفاقية العسكرية التي وقعتها مع بيونجيانج عام 2018.

وردا على ذلك، ألغت بيونجيانج الاتفاقية وأعادت نقاط الحراسة التي تم هدمها سابقا بالقرب من الحدود.

كما تعهدت الدولة المنعزلة بإطلاق ثلاثة أقمار صناعية أخرى هذا العام.