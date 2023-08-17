كوريا الشمالية تستعد لإطلاق قمر صناعي جديد للتجسس

قال نائب كوري جنوبي اليوم الخميس نقلا عن جهاز المخابرات في بلده إن كوريا الشمالية قد تطلق قمرا صناعيا آخر للتجسس في نهاية أغسطس آب أو أوائل سبتمبر أيلول.

وفشلت أول محاولة إطلاق تجريها كوريا الشمالية لقمر صناعي عسكري في مايو أيار، لكن بيونجيانج تعهدت بإرسال قمر آخر للمدار قريبا.

وقال النائب يو سانج بوم العضو برلمان كوريا الجنوبية للصحفيين بعد اجتماع مع مدير جهاز المخابرات إن كوريا الشمالية إذا نجحت في إصلاح العيوب فهناك احتمال لإطلاق بيونجيانج قمرا صناعيا في ذكرى تأسيس البلاد في التاسع من سبتمبر أيلول.

وحدد كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية أن إطلاق قمر صناعي في النصف الثاني من العام الجاري يعد أولوية لبلاده.

وذكر يو أن كوريا الشمالية تجهز أيضا لبعض التحركات العسكرية التي تشمل إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات احتجاجا على قمة ثلاثية مقبلة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وعلى تدريبات عسكرية مشتركة بين واشنطن وسول.

وسيعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة في كامب ديفيد غدا الجمعة مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.