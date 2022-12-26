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كوريا الشمالية تستفز جارتها الجنوبية.. والأخيرة ترد بقوة

منذ 5 دقائق
كوريا الجنوبية - كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية - كوريا الشمالية

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قال الجيش الكوري الجنوبي إن خمس طائرات مسيرة كورية شمالية اخترقت المجال الجوي لكوريا الجنوبية (الاثنين 26-12-2022) وإن كوريا الجنوبية ردت بالدفع بمقاتلات وطائرات مروحية هجومية وإطلاق النار في محاولة لإسقاط الطائرات المسيرة التابعة لكوريا الشمالية.

وذكر مسؤول بجيش كوريا الجنوبية إن الجيش أرسل في إطار الرد طائرات مراقبة إلى كوريا الشمالية لتصوير معداتها العسكرية.

وقال لي سيونج أو المسؤول الكوري الجنوبي في رئاسة الأركان المشتركة في إفادة “هذا عمل استفزازي واضح من كوريا الشمالية التي اخترقت مجالنا الجوي”.

وحلقت إحدى الطائرات المسيرة الخمسة فوق العاصمة الكورية الجنوبية سول بينما حامت بقية الطائرات قرب الساحل الغربي.

وقال لي إن جيش كوريا الجنوبية “استعمل موارد لإسقاط” الطائرات المسيرة.

وكانت وزارة النقل في كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق تعليق رحلات السفر من مطاري إنتشون وجيمبو بناء على طلب من الجيش.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، تصاعد التوتر عبر الحدود بين الكوريتين مما أثار مخاوف من حدوث اشتباكات مباشرة، فيما عززت كوريا الجنوبية واليابان إجراءاتهما الدفاعية، مع تواتر إطلاق الصواريخ من قبل بيونغ يانغ التي تشتبه الولايات المتحدة وحلفاؤها في أنها تستعد لتجربة نووية جديدة.

    المصدر :
  • رويترز

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