الأثنين 13 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 7 نوفمبر 2022 |
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كوريا الشمالية تصف المناورات بين سول وواشنطن بـ "الاستفزاز الخطير"

منذ 10 دقائق
كوريا الجنوبية - كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية - كوريا الشمالية

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نقلت وكالة الأنباء المركزية الرسمية بكوريا الشمالية عن الجيش وصفه للتدريبات الجوية التي أجرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأسبوع الماضي‭‭‭ ‬‬‬بأنها “استفزاز واضح ومناورات حربية خطيرة”، وقال إنه رد بإجراءات تحاكي قصف قواعدهما الجوية وطائراتهما الحربية.

وأطلقت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي عددا من الصواريخ، منها صاروخ باليستي عابر للقارات فشل إطلاقه على ما يبدو ومئات من قذائف المدفعية في البحر، وذلك في الوقت الذي أجرت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية استمرت ستة أيام حتى يوم السبت.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن تدريبات “العاصفة اليقظة” كانت “استفزازا صريحًا يهدف عمدا إلى تصعيد التوتر” و”مناورات حربية خطيرة ذات طبيعة عدوانية للغاية” تجاه كوريا الشمالية.

    المصدر :
  • رويترز

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