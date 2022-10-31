الأثنين 6 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 31 أكتوبر 2022 |
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كوريا الشمالية تطالب واشنطن وسيول بوقف التدريبات العسكرية

منذ 4 دقائق
تدريبات عسكرية مشنركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية

تدريبات عسكرية مشنركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية

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دعت كوريا الشمالية، الاثنين، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى وقف التدريبات العسكرية الواسعة النطاق في المنطقة، ووصفتها بأنها استفزاز قد يستدعي “إجراءات متابعة أقوى” من بيونجيانج، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية نقلا عن بيان لوزارة الخارجية الكورية الشمالية.

وجاء في البيان “الوضع في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها دخل مرحلة المواجهة الخطيرة… بسبب التحركات العسكرية المتواصلة والمتهورة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية”.

وبدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أحد أكبر التدريبات الجوية العسكرية المشتركة بينهما اليوم الاثنين، مع شن مئات الطائرات الحربية من الجانبين هجمات وهمية على مدار اليوم طوال الجزء الأكبر من الأسبوع.

وقالت القوات الجوية الأمريكية في بيان الأسبوع الماضي إن التدريبات ستستمر حتى يوم الجمعة وستضم نحو 240 طائرة حربية تنفذ نحو 1600 طلعة جوية.

وأضافت أن هذا العدد من المهام هو الأعلى على الإطلاق خلال هذا الحدث السنوي.

وأدانت بيونغ يانغ التدريبات المشتركة باعتبارها تدريباً على الغزو وإثباتاً للسياسات العدائية من قبل واشنطن وسول.

وأطلقت كوريا الشمالية صواريخ وأجرت تدريبات جوية وأطلقت قذائف المدفعية في البحر احتجاجاً على هذه التدريبات.

    المصدر :
  • رويترز

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