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كوريا الشمالية تطلق أكثر من 100 قذيفة بالقرب من حدود جارتها الجنوبية

منذ 20 دقيقة
كوريا الجنوبية - كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية - كوريا الشمالية

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قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 130 قذيفة مدفعية قبالة سواحلها الشرقية والغربية (الاثنين 5-12-2022)، في أحدث تدريب عسكري على ما يبدو بالقرب من حدودهما المشتركة.

وسقطت بعض القذائف في منطقة عازلة بالقرب من الحدود البحرية فيما وصفته سول بأنه انتهاك لاتفاقية 2018 بين الكوريتين التي تهدف إلى تقليل التوترات.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الجيش الكوري الجنوبي أرسل عدة رسائل تحذيرية لكوريا الشمالية بشأن إطلاق القذائف.

ولم تعلن كوريا الشمالية بعد عن إطلاقها نيران المدفعية، لكنها أجرت عددا متزايدا من الأنشطة العسكرية بما في ذلك إطلاق صواريخ وتدريبات اشتركت فيها الطائرات الحربية ووحدات المدفعية.

كما كثفت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة المناورات العسكرية هذا العام، وقالتا إنها ضرورية لردع كوريا الشمالية المسلحة نوويا.

    المصدر :
  • رويترز

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