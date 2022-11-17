كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً

قال الجيش الكوري الجنوبي، الخميس، إن بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي.

صاروخ كوري شمالي جديد جاء بعد تهديد من بيونج يانج بأن رد فعلها العسكري على التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وحلفائها سيصبح أكثر “غضبا”.

واتهمت الخارجية الكورية الشمالية، واشنطن وسول وطوكيو، بتصعيد الأزمة الأمنية في المنطقة، وفقا لرويترز.

كما قال وزير خارجية كوريا الشمالية، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية، إن القمة الثلاثية التي عقدتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في الآونة الأخيرة ستقود الأمور في شبه الجزيرة الكورية إلى وضع تتزايد صعوبة التنبؤ به.

وأطلقت كوريا الشمالية صواريخ ومن المعتقد أنها تستعد لإجراء تجربة نووية، ومن المقرر أن يلتقي بايدن زعيمي كوريا الجنوبية واليابان أثناء وجوده في كمبوديا.

ولا يزال الوضع في شبه الجزيرة الكورية متوترا للغاية في الوقت الراهن، في ظل إجراء بيونج يانج سلسلة من التجارب الصاروخية في الأسابيع القليلة الماضية.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار صواريخ باليستية من أي مدى.

ويخشى المراقبون من أن تكون أول تجربة نووية تجريها بيونج يانج منذ سنوات وشيكة.