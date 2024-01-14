الأحد 2 رجب 1445 ﻫ - 14 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستيا باتجاه بحر اليابان

منذ 19 دقيقة
كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً

A A A
طباعة المقال

قالت كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا الأحد بعد أيام على إجراء بيونغ يانغ تدريبات بالذخيرة الحية قرب الحدود البحرية للبلدين.

وقالت رئاسة الأركان المشتركة في سول في بيان إن “كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق” المعروف أيضا ببحر اليابان.

من جانبه، ذكر خفر السواحل الياباني أن مقذوفا يعتقد أن الصاروخ الكوري الشمالي سقط بالفعل، مضيفا أنه قد يكون صاروخا باليستيا.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت أحدث صواريخها الباليستية العابرة للقارات لتجربة مدى الاستعداد الحربي لقوتها النووية بمواجهة “العداء الأميركي المتصاعد” بينما فعلت واشنطن وحلفاؤها نظاما لتبادل البيانات الصاروخية بشكل فوري.

وتعود آخر تجربة صاروخية لكوريا الشمالية في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما أطلقت باتجاه الشرق صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز “هواسونغ-18” يعمل بالوقود الصلب.

وتشهد العلاقات بين الكوريتين تدهورا منذ التزام الزعيم كيم جونغ أون بتعزيز وضع بلاده كقوة نووية، واستئناف التجارب الصاروخية الباليستية المتطورة العابرة للقارات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
رئيس الوزراء الياباني: الحكومة تعتزم مضاعفة احتياطيات الميزانية
الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا في وقت مبكر ضربات جوية ضد أهداف للحوثيين في اليمن (رويترز)
تهديد إيراني مبطن.. أي دولة تقصف الحوثيين قد تعرض نفسها للخطر!
تشييع أحد قتلى الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
جيش الاحتلال يعلن عن مقتل جندي من سلاح الهندسة في غزة

الأكثر قراءة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
غزة تحت النار
ماكرون خلال تجمع لأقارب الرهائن في تل أبيب.. "اعتمدوا عليّ"
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
غزة تحت النار
"ولعت" بين وزيري الدفاع والأمن القومي الإسرائيليين
مظلات تم استخدامها في عملية "طوفان الأقصى"
غزة تحت النار
كل شيء كان مجنوناً.. يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل الساعات الأولى من "طوفان الأقصى"