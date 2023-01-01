كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً جديداً

مع حلول العام الجديد، أفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء بأن كوريا الشمالية أطلقت، الأحد 1/1/2023، صاروخاً باليستياً قصير المدى في بحر الشرق المعروف أيضاً باسم بحر اليابان.
وأوردت “يونهاب” نقلاً عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن عملية الإطلاق هي الثانية على التوالي خلال أقل من 24 ساعة، ونُفذت من منطقة يونغسيونغ في العاصمة بيونغ يانغ.
هذا ودعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، إلى “زيادة هائلة” في ترسانة بلاده النووية، وخاصة التزود بصواريخ قوية جديدة من أجل شن “ضربات نووية مضادة” حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، الأحد.
وذكرت الوكالة في تقرير عقب انتهاء اجتماع للحزب الحاكم أن بيونغ يانغ ستطور “نظاما لصاروخ باليستي عابر للقارات مهمته الرئيسية هي تنفيذ ضربة نووية سريعة مضادة”.
وأصدر كيم أوامره بإنتاج كميات ضخمة من الأسلحة النووية التكتيكية، نقلا عن وسائل إعلام محلية.
ووصف الجيش الكوري الجنوبي سلسلة التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية بأنها استفزازات خطيرة تضر بالسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وخارجها، وحث بيونغ يانغ على وقف تلك الممارسات.
والسبت، أطلقت بيونغ يانغ 3 صواريخ باليستيّة قصيرة المدى، على ما أعلنت سيول، في نهاية عام أطلقت خلاله كوريا الشمالية عددًا غير مسبوق من الصواريخ وكثّفت فيه الأعمال العدائيّة تجاه جيرانها.
وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد في 2022، في وقت أجرت كوريا الشمالية سلسلة اختبارات قياسية للأسلحة هذا العام شملت إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات تحظر عليها عقوبات الأمم المتحدة اختبارها.
وتأتي عملية الإطلاق السبت غداة إعلان كوريا الجنوبية نجاح تجربة على قاذفة فضائية تعمل بالوقود الصلب، وفي أعقاب توغل خمس مسيرات كوريّة شماليّة في المجال الجوّي لكوريا الجنوبيّة في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقالت هيئة الأركان المشتركة الكوريّة الجنوبيّة إنّها رصدت “3 صواريخ باليستيّة قصيرة المدى أطلقتها كوريا الشماليّة في البحر الشرقي”، الاسم الكوري لبحر اليابان، حوالي الساعة الثامنة صباحًا (23,00 ت.غ الجمعة).
وأُطلِقت الصواريخ من تشونغهوا بجنوب بيونغ يانغ وقطعت مسافة 350 كيلومترا تقريبا قبل أن تسقط في البحر.
وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن “جيشنا يحافظ على وضعية تأهب تام، بينما يتعاون عن كثب مع الولايات المتحدة ويعزز المراقبة واليقظة”.
وتوغل المسيرات الكورية الشمالية الاثنين كان الأول منذ خمس سنوات، واستدعى اعتذارا من وزير الدفاع في سيول بعد فشل الجيش الكوري الجنوبي في إسقاط ولو مسيرة واحدة، رغم نشر مقاتلات ومروحيات هجومية في عملية جوية استمرت خمس ساعات.
ووصف الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول هذا التوغّل الجوّي، بأنّه أمر “لا يمكن تحمّله”، واعدًا بجعل كوريا الشماليّة تفهم أنّ ”الاستفزازات ستكون لها دائمًا عواقب وخيمة” عليها.
وأجرى الجيش الكوري الجنوبي، الخميس، تدريبات لتعزيز دفاعه المضادّ للمسيّرات، حسب هيئة الأركان.