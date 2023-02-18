كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا

أطلقت كوريا الشمالية السبت صاروخا بالستيا غير محدد، وفق ما أعلن جيش كوريا الجنوبية قبيل مناورات عسكرية أمريكية-كورية جنوبية مقرّرة الأسبوع المقبل في واشنطن.

وجاء في بيان لقيادة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن “كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد نحو بحر الشرق”، في إشارة إلى المساحة المائية التي تعرف أيضا ببحر اليابان.

وكانت كوريا الشمالية لوحت أمس الجمعة برد قوي “غير مسبوق” على المناورات العسكرية المرتقبة، معتبرة أنها استعدادات للحرب.

ولطالما أدانت بيونغ يانغ المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ووصفتها بأنها تدريبات على غزو.

وجاء في بيان لمتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية نشره الإعلام الرسمي أن بيونغ يانغ تعتبر التدريبات المقرّرة هذا العام “بمثابة استعدادات لحرب عدوانية”.

وتابع البيان: “إذا مضت واشنطن وسيول قدما في المناورات “ستواجهان ردود فعل مثابرة وقوية غير مسبوقة”.

ومنذ أن تولى يون سوك يول الرئاسة في كوريا الجنوبية، عزّزت سيول المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة بعدما خُفّضت وتيرتها خلال جائحة كوفيد، علما بأن تلك المناورات كانت قد علّقت إبان جهود دبلوماسية تجاه بيونغ يانغ بُذلت في عهد سلفه ولم تثمر.

وتسعى حكومة يون لتهدئة مخاوف الكوريين الجنوبيين القلقين بشكل متزايد إزاء مدى التزام واشنطن بردع بيونغ يانغ التي كرّس زعيمها كيم جون أونغ في أيلول/سبتمبر الماضي رسميا سياسة تجعل من وضعها النووي أمرا “لا رجعة فيه”.

وأجرت بيونغ يانغ عددا قياسيا من التجارب على أسلحتها منذ أشهر قليلة.