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كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستياً صوب الساحل الشرقي

منذ ساعة واحدة
صورة أرشيفية لصاروخ تم إطلاقه في كوريا الشمالية

صورة أرشيفية لصاروخ تم إطلاقه في كوريا الشمالية

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قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي يوم (الأحد 25-9-2022).

وجاء هذا الإطلاق مع وصول حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في تدريبات مشتركة مع القوات الكورية الجنوبية وقبل أيام من زيارة من المقرر أن تقوم بها كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل.

ولم تقدم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية على الفور أي تفاصيل إضافية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ويأتي الإطلاق في أعقاب تقارير تشير إلى أن بيونغ يانغ تعتزم إطلاق صاروخ باليستي من على متن غواصة.

ويعتبر هذا هو خامس صاروخ تطلقه كوريا الشمالية منذ تولي إدارة يون سوك يول منصبها في الجارة الجنوبية في مايو/أيار الماضي.

وقال مسؤول بارز في الإدارة الأميركية أول أمس الجمعة إن كوريا الشمالية ربما تجري تجربة نووية أثناء زيارة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي إلى اليابان وكوريا الجنوبية، إذ كانت بيونغ يانغ تستعد لمثل هذه التجربة.

وحذر المسؤول من أن كوريا الشمالية ستواجه عواقب وخيمة إذا اختارت القيام بهذه التجربة، وفقا لوكالة يونهاب.

وردا على سؤال بشأن إمكانية إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية أثناء زيارة هاريس لليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، قال المسؤول “هذا ممكن، وقد قلنا في السابق إن كوريا الشمالية تُعد لإجراء تجربة نووية”.

وتصل هاريس إلى كوريا الجنوبية يوم الخميس المقبل للاجتماع مع الرئيس يون سوك يول، حسب ما قاله المسؤول الأميركي.

 

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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