كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا في البحر قبالة الساحل الشرقي

قالت كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا (الخميس 13-4-2023)، ما دفع السلطات اليابانية لتحذير سكان جزيرة هوكايدو بشمال البلاد ومطالبتهم بالاحتماء.

وسحبت السلطات اليابانية التحذير في وقت لاحق، قائلة إن نظام الإنذار في حالات الطوارئ قد أخطأ وتنبأ بأن الصاروخ سيسقط بالقرب من الجزيرة.

وقال خفر السواحل الياباني إن قذيفة يبدو أنها الصاروخ سقطت في البحر شرقي كوريا الشمالية.

وجاء الإطلاق بعد أيام من دعوة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى تعزيز قدرة الردع العسكري لبلاده بطريقة “عملية وهجومية بدرجة أكبر” لمواجهة ما وصفته بيونجيانج بتحركات الولايات المتحدة العدوانية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصاروخ، الذي يشتبه في أنه متوسط أو طويل المدى، أطلق في الساعة 7:23 صباحا اليوم الخميس بالتوقيت المحلي (2223 بتوقيت جرينتش أمس الأربعاء) من مكان بالقرب من بيونجيانج.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه في حالة تأهب قصوى ويحافظ على وضع الاستعداد بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وانتقدت كوريا الشمالية سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة في الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية باعتبارها تصعيدا للتوتر، وكثفت اختبارات أسلحتها في الأشهر الماضية.