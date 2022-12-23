الجمعة 29 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 23 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي

منذ 48 دقيقة
كوريا الشمالية

كوريا الشمالية

A A A
طباعة المقال

قال جيش كوريا الجنوبية وخفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا نحو البحر قبالة ساحلها الشرقي الجمعة.

وهذا الإطلاق هو الأحدث في سلسلة من اختبارات الصواريخ بعدد غير مسبوق أجرتها بيونجيانج هذا العام.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين متوسطي المدى قبالة ساحلها الشرقي الأحد، واصفة ذلك بأنه اختبار “مهم” لتطوير برنامج قمر صناعي للتجسس من المزمع استكماله بحلول أبريل\نيسان.

وأعلنت قيادة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية وخفر السواحل الياباني عن أحدث إطلاق للصواريخ من جانب كوريا الشمالية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس
لجنة التحقيق تصدر تقريرها النهائي.. ترامب لم يمنع أنصاره من اقتحام الكونغرس
مؤشر نيكي الياباني
نيكي الياباني يغلق على هبوط ويسجل أكبر انخفاض أسبوعي
علم روسيا وعلم اوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
دبلوماسي روسي: لا يمكن للمحادثات ان تتم في ظل بقاء مدربين من حلف شمال الأطلسي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشيف نصرت
كأس العالم قطر ٢٢
تصرفات "الشيف نصرت" خلال تتويج الأرجنتين تتسبب بأزمة.. والفيفا يتحرك
عقد الزواج - تعبيرية
فيديو.. تونسية تعلن الزواج من رجلين وتتعهد بالعدل بينهما
قبيل إقدام الشاب محمد السيد على القفز من النافذة
فيديو مروع لشاب لبناني.. استغفر "الله" ثم قفز من الطابق السابع!