كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي

قال جيش كوريا الجنوبية وخفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا نحو البحر قبالة ساحلها الشرقي الجمعة.

وهذا الإطلاق هو الأحدث في سلسلة من اختبارات الصواريخ بعدد غير مسبوق أجرتها بيونجيانج هذا العام.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين متوسطي المدى قبالة ساحلها الشرقي الأحد، واصفة ذلك بأنه اختبار “مهم” لتطوير برنامج قمر صناعي للتجسس من المزمع استكماله بحلول أبريل\نيسان.

وأعلنت قيادة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية وخفر السواحل الياباني عن أحدث إطلاق للصواريخ من جانب كوريا الشمالية.