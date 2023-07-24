الأثنين 6 محرم 1445 ﻫ - 24 يوليو 2023 |
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كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

منذ ساعة واحدة
تجربة صاروخية لكوريا الشمالية

تجربة صاروخية لكوريا الشمالية - أرشيفية

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في البحر قبالة ساحلها الشرقي، الاثنين.

كما أفادت وزارة الدفاع اليابانية بإطلاق بيونجيانج لصاروخ قد يكون باليستيا.

ورغم العقوبات الدولية المفروضة عليها، تواصل بيونغ يانغ تعزيز ترسانتها العسكرية مع صواريخ بالستية عابرة للقارات خصوصا.

وكل هذه الأسلحة حتى الآن تعمل بوقود الصواريخ السائل لكن كيم جونغ أون جعل من المحركات العاملة بالوقود الصلب أولوية استراتيجية من أجل إنتاج صواريخ أكثر تطورا.

وأجرت بيونغ يانغ خلال السنة الراهنة سلسلة غير مسبوقة من التجارب العسكرية من بينها إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات في نوفمبر هو الأكثر تطورا حتى الآن.

وتنبه سيول وواشنطن منذ أشهر من إمكان أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة ستكون إن حصلت، السابعة في تاريخها.

    المصدر :
  • رويترز

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