كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء في كوريا الجنوبية في وقت مبكر من (الاثنين 1-7-2024) أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا صوب الشرق.

وقالت الوكالة إن جيش كوريا الجنوبية يحلل عملية الإطلاق.

كانت كوريا الشمالية انتقدت في وقت سابق اليوم مناورات عسكرية مشتركة أجرتها كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة قبل أيام، وهددت “برد ساحق” على مثل هذه المناورات.

وقالت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي إنها أجرت بنجاح تجربة مهمة تهدف إلى تطوير صواريخ قادرة على حمل عدد من الرؤوس الحربية، لكن كوريا الجنوبية نفت صحة ذلك الادعاء ووصفته بأنه “تضليل” هدفه التستر على عملية إطلاق فاشلة.