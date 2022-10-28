كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي اليوم الجمعة، بينما ‏تختتم سول تدريبات كبيرة استمرت نحو أسبوعين بهدف ردع جارتها‎.‎

يأتي الإطلاق في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تكون بيونجيانج تستعد لإجراء أول تجربة نووية منذ عام 2017، كما أنه الأحدث ‏في عام شهد عددا غير مسبوق من تجارب الإطلاق، سواء لصواريخ قصيرة المدى أو صواريخ باليستية عابرة للقارات أو غيرها‎.‎

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن الصاروخين الباليستيين قصيري المدى أُطلقا من منطقة تونجتشون بإقليم كانجوون ‏على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، بعد أربعة أيام من إطلاق البلدين طلقات تحذيرية قبالة الساحل الغربي وسط التوتر المتصاعد‎.‎

وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان “جيشنا يحافظ على وضع التأهب الكامل”، مضيفة أنها عززت إجراءات المراقبة والأمن بينما ‏تقوم بالتنسيق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة‎.‎

ومن المقرر أن تنهي القوات الكورية الجنوبية اليوم الجمعة تدريبات هوجوك 22 الميدانية التي استمرت 12 يوما وتضمنت بعض ‏المناورات مع القوات الأمريكية، بينما من المقرر أن تبدأ الطائرات الكورية الجنوبية والأمريكية تدريبات يوم الاثنين‎.‎

وقالت كوريا الشمالية إن عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة كانت احتجاجا على المناورات المشتركة التي تقول إنها استفزازية وبمثابة ‏تدريب على غزو‎.‎

وتقول سول وواشنطن إن المناورات دفاعية وضرورية لمواجهة تهديدات بيونجيانج‎.‎

وتعتقد الولايات المتحدة وحلفاؤها أن كوريا الشمالية قد تكون على وشك استئناف تجارب القنابل النووية للمرة الأولى منذ عام 2017‏‎.‎

وقال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن بيونجيانج أكملت جميع الاستعدادات الفنية اللازمة لتفجير تحت الأرض في موقع ‏الاختبارات بونجي-ري، والمغلق رسميا منذ عام 2018‏‎.‎

وأجرت كوريا الشمالية ست تجارب نووية هناك بين عامي 2006 و2017‏‎.‎

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي يوم الخميس إن إجراء بيونجيانج تجربة نووية سابعة سيكون بمثابة ‏‏”تأكيد لبرنامج يتحرك بكامل قوته إلى الأمام بطريقة تثير قلقا بالغا‏‎”.‎

وأضاف “الكل يحبس أنفاسه… إجراء مزيد من الاختبارات يعني بالطبع أنهم يحسنون الاستعدادات وبناء ترسانتهم‎”.‎

وقال للصحفيين في نيويورك إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتابع التطورات عن كثب و”نأمل ألا يحدث ذلك، لكن المؤشرات تتجه ‏مباشرة للأسف لاتجاه آخر‎”.‎

كانت كوريا الجنوبية قد حذرت من أن استئناف جارتها الشمالية للتجارب النووية يجب أن يقابل برد “لا مثيل له” من الحلفاء، دون أن ‏تقدم هي أو الولايات المتحدة أي تفاصيل عن ذلك الرد. ‏