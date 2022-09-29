كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى

قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قبالة ساحلها الشرقي (الخميس 29-9-2022) بعد إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى في اليوم السابق وصاروخ يوم الأحد.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية “رصد جيش كوريا الجنوبية إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى من سونتشون في إقليم بيونجان الجنوبي صوب الساحل الشرقي بين الساعة 8:48 مساء و8:57 مساء (بالتوقيت المحلي)… وسط تعزيز لعمليات المراقبة واليقظة، يواصل جيشنا البقاء على الجاهزية الكاملة وهو يعمل عن كثب مع الولايات المتحدة”.

وجاء الإطلاق في الوقت الذي أنهت فيه نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس زيارتها إلى كوريا الجنوبية وانتقدت خلالها بقوة كوريا الشمالية.

حيث قال البيت الأبيض إن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول نددا بالخطاب “النووي الاستفزازي” لكوريا الشمالية وأكدا التزامهما بنزع الأسلحة النووية بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية.

ولم يقدم جيش كوريا الجنوبية تفاصيل عن المسافة التي قطعها الصاروخان ولا الارتفاع ولا السرعة.

ولدى كوريا الجنوبية ودول حليفة مخاوف من أن الشمال على وشك إجراء تجربة نووية ستكون السابعة منذ عام 2006 والأولى منذ عام 2017.

وقال نواب في كوريا الجنوبية أمس الأربعاء، بعد أن اطلعوا على تقرير من جهاز المخابرات في البلاد، إن الشمال أتم استعدادات لإجراء اختبار نووي والفرصة المحتملة التي قد تسنح لتنفيذه قد تكون بين 16 أكتوبر تشرين الأول والسابع من نوفمبر تشرين الثاني.