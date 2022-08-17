الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
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كوريا الشمالية تطلق صاروخين كروز على الساحل الغربي

منذ ساعة واحدة
صواريخ كوريا الشمالية

صواريخ كوريا الشمالية

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قال مصدر عسكري كوري جنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين كروز من بلدة أونشون الواقعة على الساحل الغربي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الواقع في 17 آب 2022، دون ذكر تفاصيل مثل مدى الصواريخ أو ارتفاعها.

وتأتي عمليات الإطلاق في الوقت الذي بدأت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في وقت سابق تدريباتهما الأولية المشتركة التي تستمر أربعة أيام استعدادا لمناورة (أولشي فريدم شيلد) بالذخيرة الحية التي تأجلت طويلا وتقام في الفترة من 22 أغسطس آب إلى أول سبتمبر أيلول.

وفي غضون ذلك، قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول إنه مستعد لتقديم مساعدة اقتصادية لكوريا الشمالية إذا أنهت برنامجها النووي وبدأت في نزع الأسلحة النووية، وذلك في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه.

    المصدر :
  • رويترز

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