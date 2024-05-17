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كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية في أحدث تجربة للأسلحة

منذ ساعة واحدة
كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً

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قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي اليوم الجمعة، في أحدث سلسلة من تجارب الأسلحة التي تجريها بيونغ يانغ في الأشهر القليلة الماضية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن المقذوفات أطلقت من بلدة وونسان على الساحل الشرقي، في حين ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن صاروخا قصير المدى أُطلق على ما يبدو وسقط بالفعل، نقلا عن مسؤول حكومي.

وأطلقت كوريا الشمالية مجموعة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز فضلا عن صواريخ تكتيكية في الأشهر القليلة الماضية، واصفة إياها بأنها جزء من برنامج لتطوير قدراتها الدفاعية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية إن الصواريخ التكتيكية تهدف فقط إلى ردع العدوان العسكري لكوريا الجنوبية في حين نفت تصدير بيونغ يانغ لهذه الأسلحة.

ويأتي إطلاق الصواريخ في وقت يزور فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدينة هاربين شمال شرقي الصين.

    المصدر :
  • رويترز

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