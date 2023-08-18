كوريا الشمالية تطلق طائرات حربية رداً على اقتراب طائرة استطلاع أمريكية

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الجمعة عن جيش البلاد قوله إنه سارع بإطلاق طائرات حربية بعد أن انتهكت طائرة استطلاع أمريكية أجواء المنطقة الاقتصادية قبالة الساحل الشرقي.

وقال متحدث باسم الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي في تقرير الوكالة الرسمية إن الحادث الذي وقع أمس الخميس 17\8\2023 “استفزاز عسكري خطير” وإن كوريا الشمالية تدرس إجراءات لردع أي اختراقات في المستقبل.

وجاء الحادث قبل قمة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان الجمعة 18\8\2023.

وكان نائب كوري جنوبي قد قال أمس الخميس 17\8\2023، مستندا إلى معلومات استخباراتية، إن كوريا الشمالية قد تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات أو تقوم بإجراء عسكري آخر للاحتجاج على الاجتماع.

ويجتمع الرئيس جو بايدن في كامب ديفيد بولاية ماريلاند مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على أمل توطيد العلاقات بين سول وطوكيو وسط التهديدات النووية من كوريا الشمالية بالتزامن مع تنامي النفوذ الإقليمي للصين.

ومن المقرر أيضا أن تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يوم الاثنين تدريبات عسكرية مشتركة تستمر 11 يوما.