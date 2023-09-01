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كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز باتجاه البحر

منذ 17 دقيقة
كوريا الشمالية تواصل تجاربها الصاروخية

كوريا الشمالية تواصل تجاربها الصاروخية

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قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باتجاه البحر قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية.

وذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة أن المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حللت تفاصيل الإطلاق.

وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أمس الخميس أن بيونجيانج أجرت محاكاة لضربة نووية على أهداف في كوريا الجنوبية متبعة سياسة “الأرض المحروقة”.

وأعلنت سول اليوم الجمعة فرض عقوبات على خمسة مواطنين وشركة من كوريا الشمالية ردا على ما قالت إنه إطلاق بيونجيانج لصاروخ فضائي في الشهر الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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