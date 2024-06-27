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كوريا الشمالية.. تطوير صاروخ متعدد الرؤوس الحربية "بنجاح"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - يونيو - 2024 9:16 صباحًا
علم كوريا الشمالية

علم كوريا الشمالية

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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الخميس إن البلاد أجرت تجربة ناجحة ومهمة تهدف إلى تطوير صواريخ قادرة على حمل العديد من الرؤوس الحربية، إلا أن كوريا الجنوبية نفت صحة الادعاء ووصفته بأنه “تضليل” هدفه التستر على عملية إطلاق فاشلة.

وقالت كوريا الشمالية إن الاختبار أجري أمس الأربعاء 26\6\2024 باستخدام محرك المرحلة الأولى لصاروخ باليستي متوسط المدى ​​يعمل بالوقود الصلب.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت قبالة ساحلها الشرقي لكنه انفجر في الجو.

وقالت الوكالة الكورية الشمالية إن الصاروخ نجح في فصل رؤوس حربية تم توجيهها بشكل دقيق إلى ثلاثة أهداف محددة مسبقا.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن تحليلا مشتركا أجراه الجيشان الجنوبي والأمريكي يشير إلى أن الصاروخ انفجر في مرحلة أولية من عملية الإطلاق.

    المصدر :
  • رويترز

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