كوريا الشمالية تعتزم إطلاق المزيد من أقمار التجسس الصناعية

ذكر تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية السبت أن كوريا الشمالية عازمة على إطلاق المزيد من أقمار التجسس الصناعية في المستقبل القريب لجمع معلومات عن الأنشطة العسكرية لأعدائها.

وسيتم تصميم الأقمار الصناعية على غرار القمر الصناعي ماليجيونج-1 الذي أطلقته بيونجيانج في نوفمبر\تشرين الثاني، والذي قالت حكومات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان إنه ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد مستشارو الأمن القومي للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان اجتماعا ثلاثيا في سول السبت لمناقشة كوريا الشمالية وقضايا عالمية أخرى.

وفي مقال منفصل نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، انتقد رو جو هيون، الذي وصفته الوكالة بأنه محلل للشؤون الدولية، كوريا الجنوبية بسبب “المساعدة العسكرية المتهورة لأوكرانيا”.

واستشهدت الوكالة بمقال نشرته صحيفة واشنطن بوست في الأسبوع الماضي ذكر أن تزويد كوريا الجنوبية بشكل غير مباشر بقذائف 155 ملم جعلها “موردا أكبر لذخائر المدفعية لأوكرانيا مقارنة بجميع الدول الأوروبية مجتمعة”.

وتعرضت كوريا الشمالية لانتقادات بسبب علاقاتها مع روسيا من قبل كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، الذين يقولون إن بيونجيانج تقدم دعما لموسكو على هيئة أسلحة مقابل مساعدتها في تطوير قدراتها العسكرية.

وفي الشهر الماضي قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة لديها معلومات تشير إلى أن كوريا الشمالية تزود روسيا سرا بعدد “كبير” من قذائف المدفعية لحربها في أوكرانيا.