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كوريا الشمالية تعتزم إطلاق قمرا صناعيا نحو البحر الأصفر

منذ 38 دقيقة
علم كوريا الشمالية

علم كوريا الشمالية

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ذكر خفر السواحل الياباني، الاثنين، (الثلاثاء بالتوقيت المحلي) أن كوريا الشمالية قالت إنها ستطلق قمرا صناعيا بين 24 و31 أغسطس آب في اتجاه البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في منشور على منصة إكس، المعروفة بتويتر سابقا، إن طوكيو ستتعاون مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لمراقبة الإطلاق.

ورجح خفر السواحل سقوط القمر الصناعي، في حالة إطلاقه، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

كانت كوريا الشمالية قد أطلقت قمرا صناعيا في 31 مايو أيار لكن الأمر انتهى بسقوطه في البحر. وعزت وكالة الأنباء المركزية الكورية فشل إطلاق الصاروخ الجديد (شوليما-1) الذي كان يحمل القمر الصناعي إلى عدم استقرار المحرك ونظام الوقود.

وكانت تلك المحاولة السادسة للدولة المسلحة نوويا لإطلاق قمر صناعي، والأولى منذ عام 2016. وكان من المفترض أن تضع أول قمر صناعي لكوريا الشمالية لأغراض التجسس في مدار.

    المصدر :
  • رويترز

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