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كوريا الشمالية: تعلق خدمات قطارات الشحن مع الصين بسبب كورونا

29 - أبريل - 2022
كوريا الشمالية تؤكد خلوها من كورونا

كوريا الشمالية تؤكد خلوها من كورونا

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بعد زيادة اعداد اصابات كورونا في الصين، ذكرت وكالة يونهاب الرسمية للأنباء اليوم الجمعة أن كافة خدمات قطارات الشحن العابرة للحدود بين الصين وكوريا الشمالية توقفت بعد ظهور سلسلة من الإصابات بمرض كوفيد-19 في مدينة داندونغ الصينية الحدودية.

ونقلت الوكالة عن مصادر غير محددة أن السلطات في داندونغ قررت تعليق الخدمات بناء على طلب من كوريا الشمالية، جاء تعليق الخدمات بعد أقل من أربعة أشهر على تخفيف كوريا الشمالية إغلاقها للحدود المستمر منذ أكثر من عامين لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذي بدأ في مطلع 2020.

وتقول جماعات إغاثة دولية إن إغلاق الحدود الصارم أدى لتفاقم المشكلات الاقتصادية وهدد إمدادات الغذاء لملايين من السكان، في حين ذكرت السلطات في العاصمة الكورية الجنوبية سول أنها تواصل متابعة الوضع عن كثب.

وقال مسؤول في وزارة الوحدة، التي تشرف على العلاقات بين الكوريتين “تراقب الحكومة عن كثب التغيرات المحتملة في التحركات ذات الصلة في أعقاب “ظهور” إصابات بكوفيد-19 في منطقة داندونغ”.

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