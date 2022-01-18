كوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخين تكتيكيين موجهين

قالت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إنها اختبرت إطلاق صاروخين تكتيكيين موجهين يوم الاثنين.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الصاروخين التكتيكيين الموجهين اللذين تم إطلاقهما من المنطقة الغربية من البلاد أصابا بدقة هدفا في جزيرة بالبحر الشرقي.

وأضافت أن أكاديمية علوم الدفاع للبلاد أكدت دقة وأمن وكفاءة تشغيل نظام السلاح قيد الإنتاج.

ويرى خبراء أن الصاروخين التكتيكيين الموجهين اللذين تم إطلاقهما في اليوم السابق، هما النسخة الكورية الشمالية من نظام الصواريخ التكتيكية للجيش الأمريكي والمسماة “KN-24” وفقا لصور نشرتها صحيفة “رودونغ شينمون” الرسمية لحزب العمال في كوريا الشمالية.

وكانت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية، أعلنت أمس الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي من مطار سونان في بيونغ يانغ في رابع استعراض للقوة منذ بداية هذا العام.

وجاء الإطلاق الأخير للشمال بعد مرور 3 أيام فقط على إطلاق بيونغ يانغ لصاروخين باليستيين من منصة إطلاق محمولة على قطار في 14 يناير الجاري.

وتعتبر هذه هي المرة الرابعة لاختبار إطلاق الصواريخ KN-24 بعد إجراء اختبارين في أغسطس عام 2019 واختبار آخر في مارس عام 2020.