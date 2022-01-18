الأثنين 24 رمضان 1443 ﻫ - 25 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخين تكتيكيين موجهين

18 - يناير - 2022
اختبار صاروخي لكوريا الشمالية- أرشيفية

اختبار صاروخي لكوريا الشمالية- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قالت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إنها اختبرت إطلاق صاروخين تكتيكيين موجهين يوم الاثنين.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الصاروخين التكتيكيين الموجهين اللذين تم إطلاقهما من المنطقة الغربية من البلاد أصابا بدقة هدفا في جزيرة بالبحر الشرقي.

وأضافت أن أكاديمية علوم الدفاع للبلاد أكدت دقة وأمن وكفاءة تشغيل نظام السلاح قيد الإنتاج.

ويرى خبراء أن الصاروخين التكتيكيين الموجهين اللذين تم إطلاقهما في اليوم السابق، هما النسخة الكورية الشمالية من نظام الصواريخ التكتيكية للجيش الأمريكي والمسماة “KN-24” وفقا لصور نشرتها صحيفة “رودونغ شينمون” الرسمية لحزب العمال في كوريا الشمالية.

وكانت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية، أعلنت أمس الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي من مطار سونان في بيونغ يانغ في رابع استعراض للقوة منذ بداية هذا العام.

وجاء الإطلاق الأخير للشمال بعد مرور 3 أيام فقط على إطلاق بيونغ يانغ لصاروخين باليستيين من منصة إطلاق محمولة على قطار في 14 يناير الجاري.

وتعتبر هذه هي المرة الرابعة لاختبار إطلاق الصواريخ KN-24 بعد إجراء اختبارين في أغسطس عام 2019 واختبار آخر في مارس عام 2020.

    المزيد من أخبار العالم

    ترانسنيستريا (شترستوك)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    المخطط الروسي يثير مخاوف مولودوفا.. هل يحضّر بوتين لغزوها؟
    السعودية وايران
    إيران تؤكد عقد جولة خامسة من المحادثات مع السعودية
    الرئيس الروسي فلاديمر بوتن
    بعد غرق “موسكفا”.. بوتين فقد اهتمامه بمواصلة التفاوض

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشاب المغدور (علي)
    بالفيديو.. إصابة شاب بإطلاق نار في “الرملة البيضاء” ومناشدة لقوى الأمن بالتحرك
    بالفيديو… “ضرب” الوزير فياض من قبل أحد المحتجين!
    طوابير المسافرين والانتظار الطويل (رويترز)
    فوضى في مطار أمستردام.. ودعوة “صادمة” للمسافرين!