كوريا الشمالية تعلن رسميا عن أول إصابة بـ”كورونا”.. و”جونغ أون” يتعهد بالتغلب عليه

أكدت كوريا الشمالية رسميا اليوم الخميس ظهور أول تفش لفيروس كورونا لديها، إذ أفادت وسائل الإعلام الحكومية باكتشاف متحور فرعي من السلالة أوميكرون شديدة العدوى في بيونجيانج.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية “وقع أكبر حادث طارئ في البلاد، مع وجود ثغرة في جبهة الحجر الصحي الطارئ، والتي حافظنا عليها سالمة على مدار العامين والأشهر الثلاثة الماضية منذ فبراير (شباط) 2020”.

وذكر التقرير أن أشخاصا في بيونجيانج أصيبوا بالمتحور أوميكرون، دون تقديم تفاصيل عن أعداد الحالات أو المصادر المحتملة للعدوى.

يأتي بث التقرير في الوقت الذي ترأس فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اجتماعا لحزب العمال لبحث طرق التعامل مع أول تفش لفيروس كورونا في البلاد.

من جانبه تعهّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون الخميس “التغلّب” على جائحة كورونا من خلال تطبيق نظام حجر صحّي “طارئ إلى أقصى درجة”، وذلك بعد الإعلان رسمياً عن تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن كيم قوله خلال اجتماع طارئ عقده المكتب السياسي إنّ “الهدف هو القضاء على جذور (الجائحة) في أقصر فترة زمنية ممكنة”.

وأضافت الوكالة أنّ الزعيم “أكّد لنا أنّه بفضل درجة الوعي السياسي العالية التي يتمتّع بها الشعب… سنتغلّب بالتأكيد على حالة الطوارئ وسننجح في مشروع الحجر الصحي الطارئ”.

وأكّدت كوريا الشمالية الخميس تسجيل أول إصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد، في حالة وصفتها وسائل الإعلام الحكومية بأنّها “حادثة طوارئ وطنية خطيرة”.