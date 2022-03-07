كوريا الشمالية تعمل في منشأة نووية دُمّرت سابقًا

أفادت معلومات صحافية بأن كوريا الشمالية تنفّذ أعمال بناء في منشأة نووية، ادّعت سابقًا أنها دمّرتها، وفق صور للأقمار الصناعية.

وقال جيفري لويس من مركز لدراسات حظر انتشار الأسلحة النووية لشبكة إن بي سي نيوز الأميركية: “نراقب موقع بنجايري للتجارب النووية عن كثب بحثًا عن دلائل على أن كوريا الشمالية بدأت في إصلاح الموقع”،موضحًا انه “في الصورة، نرى علامات مبكرة للغاية على النشاط في الموقع الجديد، بما في ذلك بناء مبنى جديد وإصلاح مبنى آخر”.

وأضاف “كوريا الشمالية تستخدم كمية كبيرة من الخشب في الموقع للمباني وتدعيم الأنفاق لقد حدثت هذه التغييرات في الأيام القليلة الماضية فقط”.

وفي التفاصيل، التقطت شركة الأقمار الصناعية التجارية ماكسار ومقرها الولايات المتحدة الصور يوم الجمعة وحلّلها لويس ومحللون آخرون في مركز مارتن.

وكشف لويس أن الصور قد تشير إلى خطط كوريا الشمالية لاستئناف التجارب النووية في الموقع، على الرغم من أن ذلك قد يستغرق شهورًا أو سنوات”.

وتُظهر الصور ما يُعتقد أنه التغييرات الأولى في منشأة التجارب النووية التي ادعت كوريا الشمالية بشكل واضح أنها دمرتها في عام 2018.

ودعا النظام حينها حفنة من الصحفيين إلى البلاد في مايو من ذلك العام لمشاهدة الانفجارات التي تدمر المنشأة التجربة ظاهريًا على الرغم من أن مدى الدمار ظل غير واضح للخبراء.

وكان رئيس كوريا الشمالية كيم يونغ أون قد أعلن عن إنهاء التجارب النووية والصاروخية في ذلك العام وسط محادثات دبلوماسية مع إدارة ترمب.

وذكرت شبكة إن بي سي نيوز أن كوريا الشمالية أجرت تجارب على صواريخ قصيرة المدى خلال العام الماضي، بما في ذلك يوم الجمعة.

وقال لويس إن “أحد جوانب وجود الكثير من الأقمار الصناعية التجارية في المدار هو أننا غالبًا ما نلاحظ أنشطة البناء في مراحلها المبكرة جدًا ، عندما يكون من الصعب استنتاج ما الذي يتم بناؤه بالضبط أو لماذا، لكن هذا هو أول نشاط نشهده في الموقع منذ أن فككت كوريا الشمالية الموقع في مايو 2018”.