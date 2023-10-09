كوريا الشمالية تندد باستهداف الكلية الحربية في سوريا

أدانت كوريا الشمالية اليوم الاثنين، “قوى معادية داخل سوريا وخارجها” بسبب الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي بطائرات مسيرة وأودى بحياة العديد من الضحايا، ووصفته بأنه محاولة إرهابية للإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقُتل العشرات في هجوم بطائرات مسيرة استهدف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في منطقة حمص بسوريا يوم 5 أكتوبر تشرين الأول، في واحدة من أكثر الضربات دموية ضد الجيش خلال الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من 12 عاما.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الاثنين نقلا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية “العمل الإرهابي الشنيع الأخير كان وراءه… القوى المعادية داخل سوريا وخارجها… التي تحاول الإطاحة بالنظام الشرعي في سوريا”.

وفي نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي، عين الأسد سفيرا جديدا لدى كوريا الشمالية، وفقا لبيان صادر عن الحكومة السورية.