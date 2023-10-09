الأثنين 24 ربيع الأول 1445 ﻫ - 9 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كوريا الشمالية تندد باستهداف الكلية الحربية في سوريا

منذ 4 دقائق
علم كوريا الشمالية

علم كوريا الشمالية

A A A
طباعة المقال

أدانت كوريا الشمالية اليوم الاثنين، “قوى معادية داخل سوريا وخارجها” بسبب الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي بطائرات مسيرة وأودى بحياة العديد من الضحايا، ووصفته بأنه محاولة إرهابية للإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقُتل العشرات في هجوم بطائرات مسيرة استهدف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في منطقة حمص بسوريا يوم 5 أكتوبر تشرين الأول، في واحدة من أكثر الضربات دموية ضد الجيش خلال الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من 12 عاما.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الاثنين نقلا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية “العمل الإرهابي الشنيع الأخير كان وراءه… القوى المعادية داخل سوريا وخارجها… التي تحاول الإطاحة بالنظام الشرعي في سوريا”.

وفي نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي، عين الأسد سفيرا جديدا لدى كوريا الشمالية، وفقا لبيان صادر عن الحكومة السورية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الشيكل الإسرائيلي
طوفان الأقصى
الشيكل الإسرائيلي يهبط إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام
إيران
طوفان الأقصى
إيران تنفي ضلوعها في "طوفان الأقصى": فلسطين تتولّى الدفاع عن نفسها
الشيكل الإسرائيلي
طوفان الأقصى
الانهيار ليس عسكرياً فقط.. اقتصاد إسرائيل يعاني بشدة والبورصة تتراجع

الأكثر قراءة

صورة من الفيديو- أثناء هروب جماعي بعد هجوم حركة حماس
طوفان الأقصى
فيديو هروب جماعي.. حفل تحول الى جحيم والمفقودون بالمئات جنوب إسرائيل
عناصر من حركة حماس
طوفان الأقصى
فيديو.. اقتحام كتائب القسام لموقع إيرز العسكري
مراسل سكاي نيوز
طوفان الأقصى
الشرطة الإسرائيلية تعتدي على مراسل سكاي نيوز وتهدده بإطلاق النار على رأسه