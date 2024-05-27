كوريا الشمالية تندد ببحث نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية خلال قمة سول

نددت كوريا الشمالية اليوم الاثنين 27 أيار/مايو 2024، بكوريا الجنوبية واليابان والصين لالتزامها خلال قمة ثلاثية نادرة في سول بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، ووصفت الإعلان المشترك بأنه “استفزاز سياسي شديد وانتهاك للسيادة”.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية القول “يمثل بحث نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية في الوقت الراهن استفزازا سياسيا شديدا وانتهاكا للسيادة ولا يضع أبدا في الحسبان سيادة كوريا الشمالية التي لا يمكن المساس بها والدستور الذي يعكس الإرادة الجماعية للشعب الكوري بأكمله”.

وأظهر بيان مشترك صدر عقب القمة أن الصين واليابان وكوريا الجنوبية سعت منذ أول قمة ثلاثية لها عام 2019 إلى التعاون في مجال الأمن. وأكدت الدول الثلاث في قمة سول اليوم الاثنين “مواقفها بشأن إقرار السلام والاستقرار الإقليميين وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية”.

ولم ينتقد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ كوريا الشمالية بالاسم، بل دعا كافة الأطراف إلى تهدئة التوترات. وحث رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بيونجيانج على إلغاء خططها لإطلاق قمر تجسس ثان إلى الفضاء.

وأخطرت كوريا الشمالية بأنها تعتزم إطلاق صاروخ بحلول الرابع من يونيو لوضع قمر صناعي في الفضاء.