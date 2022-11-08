كوريا الشمالية تنفي عقد أي صفقات أسلحة مع روسيا

نفت كوريا الشمالية، الإثنين، عقد أي صفقات أسلحة مع روسيا، نافية بذلك تقارير تحدثت عن صفقات بين الطرفين.

ووصفت كوريا الشمالية الأخبار التي تتحدث عن هذه الصفقات بأنها “محاولة عدائية لتشويه صورتها”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وشددت بيونج يانج، في بيان، على أنها “لم يسبق لها عقد صفقات أسلحة مع روسيا وأنها لا تخطط للقيام بذلك في المستقبل”.

وكانت تقارير غربية تحدثت في الفترة الماضية، عن صفقات أسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية، تقضي ببيع الأخيرة ملايين القذائف، وبعض الصواريخ للأولى.

توترات متصاعدة

ويأتي الموقف الكوري الشمالي في خضم توترات متصاعدة حول شبه الجزيرة الكورية بعدما أجرت بيونغ يانغ سلسلة تجارب صاروخية شملت إحداها إطلاق صاروخ باليستي ردا على مناورات هي الأكبر على الإطلاق للقوات الجوية الأميركية والكورية الجنوبية أطلقتا عليها تسمية “عاصفة اليقظة”.

وكانت واشنطن قد اتهمت في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري كوريا الشمالية بتزويد روسيا بقذائف مدفعية تحت غطاء شحنات مرسلة إلى الشرق الأوسط أو أفريقيا.

وأشار الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي الأسبوع الماضي إلى “كمية كبيرة” من القذائف تزود كوريا الشمالية بها روسيا “محاولة الإيحاء بأنها مرسلة إلى الشرق الأوسط أو أفريقيا”.

وأوضح كيربي أن واشنطن تسعى حاليا إلى معرفة ما إذا كانت موسكو قد تسلمت هذه المساعدات العسكرية الكورية الشمالية أم لا.