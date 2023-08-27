كوريا الشمالية توافق على عودة مواطنيها من الخارج بعد تراجع قيود كورونا

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن كوريا الشمالية وافقت على عودة مواطنيها الخارج بعد سنوات من القيود الصارمة على الحدود خلال جائحة كوفيد-19، في الوقت الذي تفتح فيه الدولة التي تواجه عزلة دولية حدودها أمام حركة السفر.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، قال مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ إن الموافقة تتماشى مع تعديله لمستوى مكافحة الجائحة بعد “تخفيف الوضع الوبائي في جميع أنحاء العالم”.

وجاء في البيان أن “العائدين سيخضعون للمراقبة الطبية الملائمة في أماكن الحجر الصحي لمدة أسبوع”.

ويأتي ذلك بعد أيام من هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية الشمالية (إير كوريو) في بكين قادمة من بيونجيانج وذلك للمرة الأولى منذ بدء عملات الإغلاق الوبائي في عام 2020 وسط إعادة فتح بطيئة لواحدة من أكثر دول العام عزلة سياسيا واقتصاديا.

ولم يتضح على الفور من كان على متن الطائرة، لكن شركات السياحة الغربية التي تعمل في كوريا الشمالية قالت إنها على ما يبدو رحلة ستعيد الكوريين الشماليين الذين تقطعت بهم السبل في الصين بسبب إغلاق الحدود لسنوات.