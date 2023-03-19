كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً بالستياً ‏

أطلقت كوريا الشمالية الأحد 19/3/2023 صاروخاً بالستياً وفقا لوكالة ‏أنباء “يونهاب”، في أحدث عملية إطلاق تتزامن مع ‏إجراء سيول وواشنطن أكبر مناورات عسكرية مشتركة ‏بينهما منذ خمس سنوات.‏

ونقلت “يونهاب” عن هيئة الأركان المشتركة في سيول ‏أن “كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا باتجاه البحر ‏الشرقي”، التسمية الكورية لبحر اليابان.‏

من جهتها، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن “اليابان ‏احتجت بشدة على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ يوم ‏الأحد”، وذلك من خلال سفارة بيونغ يانغ في بكين.‏

وتجري سيول وواشنطن منذ الاثنين مناورات عسكرية ‏غير مسبوقة هي الأكبر منذ خمس سنوات، تهدف إلى ‏تعزيز التعاون بين الحليفتين في مواجهة التهديد النووي ‏الذي تمثله كوريا الشمالية. وتستمر المناورات التي ‏سمّيت “درع الحرية” عشرة أيام.‏

تثير هذه المناورات غضب بيونغ يانغ التي تعتبرها ‏تدريبات على غزو لأراضيها وتتوعد بانتظام برد ‏‏”ساحق”.‏

وتأتي عملية الإطلاق الصاروخية الجديدة هذه بعد أن ‏أطلقت بيونغ يانغ الخميس أقوى صاروخ لها، هو ‏هواسونغ-17 البالستي العابر للقارات، قبل زيارة لليابان ‏أجراها رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول.‏

وقد استأنف الجاران محادثاتهما على أعلى مستوى ‏وقررا إظهار جبهة موحدة في مواجهة عدائية كوريا ‏الشمالية.‏