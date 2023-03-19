كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً بالستياً ‏

أطلقت كوريا الشمالية الأحد 19/3/2023 صاروخاً بالستياً وفقا لوكالة أنباء “يونهاب”، في أحدث عملية إطلاق تتزامن مع إجراء سيول وواشنطن أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما منذ خمس سنوات.
ونقلت “يونهاب” عن هيئة الأركان المشتركة في سيول أن “كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا باتجاه البحر الشرقي”، التسمية الكورية لبحر اليابان.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن “اليابان احتجت بشدة على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ يوم الأحد”، وذلك من خلال سفارة بيونغ يانغ في بكين.
وتجري سيول وواشنطن منذ الاثنين مناورات عسكرية غير مسبوقة هي الأكبر منذ خمس سنوات، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحليفتين في مواجهة التهديد النووي الذي تمثله كوريا الشمالية. وتستمر المناورات التي سمّيت “درع الحرية” عشرة أيام.
تثير هذه المناورات غضب بيونغ يانغ التي تعتبرها تدريبات على غزو لأراضيها وتتوعد بانتظام برد ”ساحق”.
وتأتي عملية الإطلاق الصاروخية الجديدة هذه بعد أن أطلقت بيونغ يانغ الخميس أقوى صاروخ لها، هو هواسونغ-17 البالستي العابر للقارات، قبل زيارة لليابان أجراها رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول.
وقد استأنف الجاران محادثاتهما على أعلى مستوى وقررا إظهار جبهة موحدة في مواجهة عدائية كوريا الشمالية.