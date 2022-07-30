السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كوريا الشمالية: لا حالات حمى جديدة لأول مرة منذ تفشي كوفيد-19

منذ 11 دقيقة
تسجيل إصابات جديدة بأعراض الحمى في كوريا الشمالية

تسجيل إصابات جديدة بأعراض الحمى في كوريا الشمالية

A A A
طباعة المقال

قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية إن السلطات المحلية لم تسجل أي حالات حمى جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك للمرة الأولى منذ اعترافها بتفشي كوفيد-19 في منتصف مايو أيار.

وقالت السلطات في الدولة المنعزلة في وقت سابق من هذا الشهر إنها في طريقها إلى “نزع فتيل” الأزمة الناجمة عن أول تفش تعترف به لكوفيد-19 بشكل نهائي، في حين تكافح جاراتها في آسيا موجة إصابات جديدة ناتجة عن متحورات أوميكرون.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن 99.99 في المئة من المرضى الذين أصيبوا بالحمى منذ أواخر أبريل نيسان وعددهم 4.77 مليون قد تعافوا بالكامل ولم تنشر الدولة عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 بسبب النقص الواضح في الفحوص.

ويشكك خبراء الأمراض المعدية في تصريحات كوريا الشمالية وقالت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي إنها تعتقد أن الوضع في كوريا الشمالية يتفاقم ولا يتحسن في ظل عدم وجود بيانات مستقلة.

وقالت الوكالة الكورية الشمالية إن الجهود جارية “للكشف والقضاء على الوباء” حتى شفاء آخر مريض على نحو تام. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن 204 مصابين بالحمى يخضعون للعلاج حتى 29 تموز 2022.

وقال محللون في كوريا الشمالية إن إعلان بيونجيانج عن انتصار محتمل على كوفيد-19 قد يكون مقدمة لاستعادة النشاط التجاري الذي عرقتله الجائحة.

وانخفض حجم التجارة بنسبة 17.3 في المئة إلى 710 مليون دولار العام الماضي وسط إغلاق صارم للحدود.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم تونس
الخارجية التونسية تستدعي القائمة بالأعمال بالنيابة بالسفارة الأمريكية
رئيس‭‭ ‬‬البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
في البرازيل.. لولا دا سيلفا يدعو أنصاره للخروج إلى الشوارع لمساعدته في الفوز بانتخابات أكتوبر
حرائق الغابات جنوب غرب تركيا
احتواء حرائق غابات قرب فندق ومنطقة سكنية بجنوب غرب تركيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

القمح
سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
ياسين فواز المعروف بـ "كينغ رولودكس"
النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!
فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟