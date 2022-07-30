كوريا الشمالية: لا حالات حمى جديدة لأول مرة منذ تفشي كوفيد-19

قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية إن السلطات المحلية لم تسجل أي حالات حمى جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك للمرة الأولى منذ اعترافها بتفشي كوفيد-19 في منتصف مايو أيار.

وقالت السلطات في الدولة المنعزلة في وقت سابق من هذا الشهر إنها في طريقها إلى “نزع فتيل” الأزمة الناجمة عن أول تفش تعترف به لكوفيد-19 بشكل نهائي، في حين تكافح جاراتها في آسيا موجة إصابات جديدة ناتجة عن متحورات أوميكرون.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن 99.99 في المئة من المرضى الذين أصيبوا بالحمى منذ أواخر أبريل نيسان وعددهم 4.77 مليون قد تعافوا بالكامل ولم تنشر الدولة عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 بسبب النقص الواضح في الفحوص.

ويشكك خبراء الأمراض المعدية في تصريحات كوريا الشمالية وقالت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي إنها تعتقد أن الوضع في كوريا الشمالية يتفاقم ولا يتحسن في ظل عدم وجود بيانات مستقلة.

وقالت الوكالة الكورية الشمالية إن الجهود جارية “للكشف والقضاء على الوباء” حتى شفاء آخر مريض على نحو تام. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن 204 مصابين بالحمى يخضعون للعلاج حتى 29 تموز 2022.

وقال محللون في كوريا الشمالية إن إعلان بيونجيانج عن انتصار محتمل على كوفيد-19 قد يكون مقدمة لاستعادة النشاط التجاري الذي عرقتله الجائحة.

وانخفض حجم التجارة بنسبة 17.3 في المئة إلى 710 مليون دولار العام الماضي وسط إغلاق صارم للحدود.