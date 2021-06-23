كوريا الشمالية: لا نفكر في إجراء أي اتصال مع الولايات المتحدة

نفى وزير خارجية كوريا الشمالية ري سون جون اليوم الأربعاء، أي محاولات لبلاده لإجراء أي اتصال مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: ”إننا لا نفكر حتى في إمكانية إجراء أي اتصال مع الولايات المتحدة، ناهيك عن إجرائه، وهو ما لن يحقق لنا أي شيء، وإنما سيضيّع فقط وقتا ثمينا“.

جاءت تصريحاته بعدما قال المبعوث الأمريكي الجديد الخاص بكوريا الشمالية من سول يوم الإثنين إنه يتطلع إلى ”رد إيجابي قريبا“ بشأن الحوار من بيونجيانج.

وبرنامج الأسلحة النووية في كوريا الشمالية مشكلة مستعصية على الحل بالنسبة لواشنطن منذ سنوات.

لكن في محاولة لتغيير ذلك، أجرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مراجعة للسياسة وقالت إنها ستسعى لإيجاد سبل ”محسوبة وعملية“ لإقناع بيونجيانج بنزع السلاح النووي.

ويوم الثلاثاء، قالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في بيان إن الولايات المتحدة تفسر إشارات من بيونجيانج ”بطريقة خاطئة“ على ما يبدو.

جاء تصريح كيم يو جونج، وهي أيضا مسؤولة كبيرة في الحزب الحاكم، ردا على مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الذي قال يوم الأحد إنه رأى ”إشارة مثيرة للاهتمام“ في كلمة ألقاها زعيم كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة بشأن الاستعداد لكل من المواجهة والدبلوماسية مع الولايات المتحدة.