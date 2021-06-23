الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كوريا الشمالية: لا نفكر في إجراء أي اتصال مع الولايات المتحدة

23 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 23 - يونيو - 2021 10:56 مساءً
وزير خارجية كوريا الشمالية

وزير خارجية كوريا الشمالية

A A A
طباعة المقال

نفى وزير خارجية كوريا الشمالية ري سون جون اليوم الأربعاء، أي محاولات لبلاده لإجراء أي اتصال مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: ”إننا لا نفكر حتى في إمكانية إجراء أي اتصال مع الولايات المتحدة، ناهيك عن إجرائه، وهو ما لن يحقق لنا أي شيء، وإنما سيضيّع فقط وقتا ثمينا“.

جاءت تصريحاته بعدما قال المبعوث الأمريكي الجديد الخاص بكوريا الشمالية من سول يوم الإثنين إنه يتطلع إلى ”رد إيجابي قريبا“ بشأن الحوار من بيونجيانج.

وبرنامج الأسلحة النووية في كوريا الشمالية مشكلة مستعصية على الحل بالنسبة لواشنطن منذ سنوات.

لكن في محاولة لتغيير ذلك، أجرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مراجعة للسياسة وقالت إنها ستسعى لإيجاد سبل ”محسوبة وعملية“ لإقناع بيونجيانج بنزع السلاح النووي.

ويوم الثلاثاء، قالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في بيان إن الولايات المتحدة تفسر إشارات من بيونجيانج ”بطريقة خاطئة“ على ما يبدو.

جاء تصريح كيم يو جونج، وهي أيضا مسؤولة كبيرة في الحزب الحاكم، ردا على مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الذي قال يوم الأحد إنه رأى ”إشارة مثيرة للاهتمام“ في كلمة ألقاها زعيم كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة بشأن الاستعداد لكل من المواجهة والدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

    المزيد من أخبار العالم

    فولوديمير زيلينسكي
    زيلينسكي يحذر: لن نقبل أبداً إعادة توربينات نورد ستريم إلى ألمانيا
    إطلاق نار بمركز تسوق بأميركا
    مقتل 3 أشخاص جراء إطلاق نار بمركز تسوق في الولايات المتحدة
    محتجون يقتحمون القصر الرئاسي في سريلانكا - رويترز
    سريلانكا تفرض حالة الطوارئ... والاعتصامات باقية إلى أجل غير مسمّى!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    جريمة مروعة.. طفل يغتصب طفلة بمركز ترفيهي في مصر
    الدولار
    كم بلغ دولار السوق السوداء اليوم؟