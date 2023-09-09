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كوريا الشماليّة تستعرض.. وكيم يتعهّد بتعميق العلاقات مع الصين وروسيا

منذ 45 دقيقة
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز)

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز)

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حضر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عرضًا للمجموعات شبه العسكرية بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس البلاد اليوم السبت، وأجرى اتصالات دبلوماسية تعهد فيها بتعميق العلاقات مع الصين وروسيا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنّ العرض أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في العاصمة بيونغ يانغ، وأن الزعيم كيم أجرى محادثات مع وفد صيني زائر.

وبعث الرئيس الصيني شي جين بينغ رسالة عبّر فيها عن استعداده لتعزيز التواصل الاستراتيجي والتعاون على مستوى فرق العمل.

كما بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسالة إلى كيم قال فيها إن البلدين سيعززان العلاقات الثنائية لضمان الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.

ومن المتوقع أن يسافر كيم إلى روسيا هذا الشهر للقاء بوتين لمناقشة إمداد موسكو بالأسلحة لدعم غزوها لأوكرانيا.

في وقت تعزز كوريا الشمالية جيشها الضخم بالفعل بمجموعات شبه عسكرية وأمنية مختلفة، مثل الحرس الأحمر العمالي والفلاحي التابع للجيش.

    المصدر :
  • رويترز

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