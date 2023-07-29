كوريا الشماليّة تُحذّر أميركا من أزمة "لم يسبق لها مثيل"

حذّر وزير الدفاع في كوريا الشمالية، كانغ سون-نام، من أنّ “الولايات المتحدة ستواجه أزمة لا يمكن تصورها ولم يسبق لها مثيل، إذا حاولت توجيه ضربة نووية ضد كوريا الشمالية”.

وقال كانغ، في خطاب ألقاه خلال العرض العسكري الذي نظمته كوريا الشمالية للاحتفال بالذكرى السبعين لهدنة الحرب الكورية، إنه “ليس لدى الإمبرياليين الأميركيين مجال للاختيار من أجل البقاء إذا استخدموا الأسلحة النووية ضد كوريا الشمالية”، حسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وكانت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، ذكرت الخميس الماضي، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قاد عرضًا عسكريًا، يُظهر طائرات مسيرة وصواريخ بالستية، بحضور وفد عسكري روسي بقيادة وزير الدفاع، سيرغي شويغو، ووفد من الصين.

ووفقًا لوسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، ظهرت في العرض الصواريخ البالستية بعيدة المدى القادرة على حمل رؤوس نووية، وذلك خلال الاحتفال بذكرى الحرب الكورية.

واعتلى كيم منصة المراجعة لمشاهدة العرض العسكري، الذي أقيم في ساحة كيم إيل سونغ مساء يوم الخميس الماضي، بحضور وفود كبيرة من الصين وروسيا، بحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وخلال العرض العسكري، عرضت كوريا الشمالية لأول مرة صاروخ “هواسونغ-18″، الذي يعمل بالوقود الصلب.

وأحيت بيونغ يانغ، منذ أيام، الذكرى الـ 70 لتوقيع اتفاقية الهدنة الكورية في 27 يوليو/ تموز 1953، التي أنهت المعارك، ويحتفل بها في الشمال باعتبارها يوم النصر.