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كوريا الشماليّة تُحذّر أميركا من "استفزاز الصين": سيكون الثمن غاليًا

منذ 40 دقيقة
علم كوريا الشمالية

علم كوريا الشمالية

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انتقدت كوريا الشمالية تقديم حزمة أسلحة أميركية لتايوان، واتهمت الولايات المتحدة بأنها تدفع التوترات في المنطقة إلى “نقطة إشعال حرب أخرى”، وذلك حسبما أفاد الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة.

وكشفت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات لتايوان بقيمة تصل إلى 345 مليون دولار يوم الجمعة، بينما أقر الكونغرس تقديم أسلحة تصل قيمتها لمليار دولار إلى الجزيرة في موازنة عام 2023.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، قال ماينج يونج ريم، المدير العام لإدارة الشؤون الصينية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، إن الخطة “استفزاز عسكري وسياسي خطير.. وانتهاك صارخ” لمبدأ الصين الواحدة.

وقال البيان: “إنها النية الأميركية الشريرة لتحويل تايوان إلى قاعدة متقدمة ضد الصين وخندق على خط المواجهة لتنفيذ استراتيجيتها لردع الصين”.

وتدعي بكين السيادة على الجزيرة ذات نظام الحكم الديمقراطي وحذرت مرارًا من أي “مراسلات رسمية” بين واشنطن وتايبه. وترفض تايوان مزاعم الصين وتقول إن الشعب التايواني وحده هو الذي يمكنه تقرير مستقبله.

وأضاف البيان: “منطقة آسيا والمحيط الهادي بما فيها شبه الجزيرة الكورية ومضيق تايوان ليست مسرحًا للنشاط العسكري الأميركي ولا موقعًا لتجارب الحرب”. وحذر الولايات المتحدة من أنها “ستدفع الثمن غاليًا.. لاستفزاز المصالح الأساسية للصين”.

واجتمع الزعيم الكوري الجنوبي كيم جونغ أون مع وفد صيني في بيونغ يانغ الأسبوع الماضي، وتعهد بتعزيز العلاقات بين البلدين إلى “مستوى مرتفع جديد”.

    المصدر :
  • رويترز

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