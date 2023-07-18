كوريا الشماليّة تُطلق صاروخًا باليستيًا جديدًا قرب اليابان

أعلن مكتب رئيس الوزراء الياباني، أنّ كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه بأنه صاروخ باليستي في ساعة متأخرة مساء اليوم الثلاثاء (صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي)، فيما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الصاروخ سقط في البحر.

وقالت الوكالة نقلًا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إنّ الصاروخ أطلق صوب البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.

ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

ويأتي إطلاق الصاروخ بعد أسبوع تقريبًا من اختبار كوريا الشمالية لأحدث صاروخ باليستي عابر للقارات من إنتاجها، وقالت بيونغ يانغ حينها إن الإطلاق كان بمثابة تحذير للولايات المتحدة وخصوم آخرين.