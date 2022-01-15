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كوسوفو تؤكد منعها دخول وثائق خاصة باستفتاء صربي

15 - يناير - 2022
عودة الهدوء بين كوسوفو وصربيا

كوسوفو

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قالت شرطة كوسوفو في بيان اليوم السبت إنها منعت دخول وثائق أرسلتها صربيا للسماح للأقلية الصربية العرقية بالمشاركة في استفتاء تعقده صربيا.

وأضاف البيان أنه “تم إيقاف سيارة وشاحنتين عند نقطة عبور ميردار الحدودية مع صربيا في اليوم السابق وصودرت الشاحنات بينما أعيد ستة من ركابها”.

وتجري صربيا الأحد استفتاء على تعديلات لتعزيز استقلال القضاء كجزء من الإصلاحات اللازمة للبلاد للاقتراب من عضوية الاتحاد الأوروبي، وتريد بلغراد مشاركة الأقلية الصربية في كوسوفو.

لكن سلطات كوسوفو تقول إن “الصرب الموجودين في إقليمها قد يدلون بأصواتهم فقط عبر البريد أو في مكتب اتصال، متجاهلة الممارسة السابقة المتمثلة في إنشاء مراكز اقتراع في المناطق التي يسيطر عليها الصرب”.

وقال بيان صادر عن السلطات العليا في كوسوفو الجمعة إن “قوانين كوسوفو لا تعترف بحق دولة ما في إجراء استفتاء في الأراضي ذات السيادة لدولة أخرى”، مضيفا أن “الممارسات المطبقة حتى الآن منذ عام 2012 غير دستورية”.

ومن المرجح أن يؤدي القرار إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين كوسوفو وصربيا.

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