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كوسوفو.. مقتل شرطي وإصابة آخر في تبادل إطلاق نار

منذ 17 دقيقة
قوات الأمن في كوسوفو

قوات الأمن في كوسوفو

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أشار ألبين كورتي رئيس وزراء كوسوفو في بيان أن شرطيا قتل وأصيب آخر في إطلاق نار بقرية في شمال كوسوفو في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وهذه أول واقعة كبرى تشهد أعمال عنف في المنطقة منذ شهور.

وقال في منشور على فيسبوك “في الوقت الراهن إطلاق النار على شرطتنا من أسلحة ذات عيارات متنوعة لا يزال جاريا”، ووصف الواقعة بأنها عمل إرهابي.

وتابع قائلا “المهاجمون محترفون ويرتدون أقنعة ومدججون بالأسلحة”.

تصاعد التوتر في كوسوفو بعد اشتباكات نشبت في مايو أيار أصيب فيها أكثر من 90 من قوات حفظ السلام من حلف شمال الأطلسي ونحو 50 محتجا صربيا في شمال كوسوفو.

ويشكل المنتمون للعرقية الألبانية أكثر من 90 بالمئة من سكان كوسوفو ولا يشكل الصرب الأغلبية إلا في المنطقة الشمالية حيث توجد خطط لرابطة بلديات ذات أغلبية صربية.

وأصيبت محادثات برعاية الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات بين خصمي الحرب بالجمود الأسبوع الماضي. وألقى مسؤول السياسة الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل بالمسؤولية على كورتي فيما يتعلق بالإخفاق في تشكيل رابطة من بلديات ذات أغلبية صربية ستمنحهم مساحة أكبر للحكم الذاتي.

    المصدر :
  • رويترز

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