كوشنر: ترامب يفكر في الترشح للرئاسة في عام 2024

قال جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومساعده السابق الجمعة، إن ترامب يفكر في الترشح للرئاسة الأمريكية في عام 2024.

وأضاف كوشنر في تصريحات لشبكة سكاي نيوز “من الواضح أنه يفكر في الأمر، يزعجه رؤية ما يحدث في البلاد”.

ولدى سؤاله عن الموعد الذي قد يتخذ فيه ترامب قرارا، رد كوشنر قائلا “لا يمكن لأحد التحدث باسمه”.

وعند سؤاله هل بإمكانه تأكيد أن ترامب لا يستبعد الترشح للرئاسة مرة أخرى، قال “مع ترامب يصعب استبعاد أي شيء، فهو يتسم بمرونة كبيرة”.

هذا وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد اتهم وزارة العدل الأميركية بتضخيم أهمية الوثائق المضبوطة لديه للإساءة لسمعته.

فقد أكد ترمب، الخميس، أن أنصاره غاضبون، ولن يصمتوا على اقتحام منزله، مشيراً إلى أن عملية اقتحام منزله زادت من شعبيته في استطلاعات الرأي.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد قالت الاربعاء إن لديها أدلة على إخفاء وثائق سرية عن مكتب التحقيقات الاتحادي “إف. بي. آي” عندما حاول استعادتها في يونيو الماضي من عقار لترمب في فلوريدا، مما دفع المكتب لإجراء تفتيش غير مسبوق لمنزله.