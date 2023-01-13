كولومبيا.. مقتل 11 على الاقل خلال اشتباكات شمال شرق البلاد

ذكر الجيش في كولومبيا يوم الخميس 11\1\2023 أن ما لا يقل عن 11 مقاتلا لقوا حتفهم خلال اشتباكات في شمال شرق البلاد بين أعضاء سابقين منشقين في حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) التي تم تسريحها ومتمردي جيش التحرير الوطني.

وتعهد الرئيس جوستافو بترو بإنهاء الصراع المستمر منذ ما يقرب من ستة عقود في البلاد بين الحكومة والمتمردين وعصابات الجريمة التي أسستها الجماعات شبه العسكرية السابقة، والذي أزهق أرواح 450 ألف شخص على الأقل.

وتجري حكومته محادثات سلام مع جيش التحرير الوطني وأعلنت وقف إطلاق نار مع المنشقين الذين يرفضون اتفاق السلام الذي وقعته فارك عام 2016.

وقال الجيش إن القتال الذي يهدف للسيطرة على أراض في بلدية بويرتو روندون في إقليم أراوكا، بالقرب من الحدود مع فنزويلا، بدأ الثلاثاء.

وأضاف في بيان أن الجنود منتشرون في المنطقة لاستعادة النظام ومساعدة السكان على العودة إلى أنشطتهم الطبيعية.

والمواجهات بين الجماعات المسلحة المتنافسة على الأراضي ليست نادرة في أراوكا، حيث خلفت الحوادث الماضية المئات من القتلى أو النازحين.

وتشير بيانات رسمية إلى أن نحو 352 شخصا قتلوا في أراوكا في عام 2022 نتيجة للقتال بين جيش التحرير الوطني ومنشقين.