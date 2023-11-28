كولونا: الفرنسيون الثلاثة الذين أطلقت حماس سراحهم "بصحة جيدة"

رحبت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا اليوم الثلاثاء، بالأنباء التي تفيد بوجود ثلاثة من الرعايا الفرنسيين بين الرهائن الذين أطلقت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سراحهم أمس الاثنين، وقالت إنهم بصحة جيدة.

وذكرت كولونا لراديو آر.تي.إل ردا على سؤال عن صحة إيتان (12 عاما) وإيريز (12 عاما) وسهار (16 عاما) “لدينا أخبار غير مباشرة وهي أخبار جيدة… إنها مصدر ارتياح كبير للغاية”.

وتابعت “تم أخيرا إطلاق سراح ثلاثة أطفال فرنسيين، والآن يجب علينا أن نعمل بلا هوادة من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين”، مضيفة أن خمسة من الرعايا الفرنسيين ما زالوا مفقودين أو يعتقد أنهم رهائن.

وأطلقت حماس أمس الاثنين سراح 11 محتجزا من غزة، بينهم اثنان يحملان الجنسية الألمانية وستة يحملون الجنسية الأرجنتينية.