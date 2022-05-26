كوليبا: الوضع العسكري في شرق أوكرانيا سيء للغاية

أعلن وزير الخارجية الأوكراني “دميتري كوليبا” أن الوضع العسكري في شرق أوكرانيا أسوأ مما يصفه الناس وأن البلاد تحتاج إلى أسلحة ثقيلة الآن لقتال روسيا.

وأضاف كوليبا، الذي شارك في جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة مع مستخدمي تويتر، أنّ محادثات السلام مع روسيا لم تعقد بشكل فعلي.

في هذا السياق، أشار مسؤول أوكراني الى أن القوات الروسية المتقدمة اقتربت من تطويق القوات الأوكرانية في الشرق، واستولت لفترة وجيزة على مواقع على الطريق السريع الأخير للخروج من اثنتين من المدن المهمة التي تسيطر عليها أوكرانيا قبل دحرها.

وبعد ثلاثة أشهر من غزوها لأوكرانيا، تخلت روسيا عن هجومها على العاصمة كييف وتحاول بسط سيطرتها على منطقة دونباس الصناعية في شرق أوكرانيا، حيث تدعم تمردا انفصاليا منذ عام 2014.

وتهاجم آلاف القوات من ثلاث جهات في محاولة لتطويق القوات الأوكرانية في سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك. وإذا سقطت المدينتان اللتان تقعان على ضفتي نهر سيفيرسكي دونيتس، فستكون منطقة لوغانسك في إقليم دونباس سقطت بالكامل تقريبا في أيدي الروس.

الى ذلك، قال الجنرال “أوليكسي جروموف” نائب رئيس قسم العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الأوكرانية: “لدى روسيا أفضلية، لكننا نفعل كل ما في وسعنا”.

وأوضح حاكم لوغانسك “سيرهي جايداي” أن حوالي 50 جنديا روسيًا وصلوا إلى الطريق السريع “وتمكنوا من الحصول على موطئ قدم”، لدرجة إقامة نقطة تفتيش.

وفي مقابلة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قال: “تم كسر حاجز التفتيش وإبعادهم… الجيش الروسي لا يسيطر على الطريق الآن لكنه يقصفه” مضيفا أنه من الممكن أن تترك القوات الأوكرانية “بلدة واحدة، وربما اثنتين. نحن بحاجة إلى كسب الحرب وليس المعركة”.

وتابع جايداي “من الواضح أن أولادنا يتراجعون ببطء إلى مواقع أكثر تحصينا، نحن بحاجة إلى صد هذا الحشد”.