كوليبا يطالب إيران بوقف إرسال أسلحة إلى روسيا

أشار وزير الخارجية الأوكراني “دميترو كوليبا” إلى أنه تلقّى مكالمة هاتفية من نظيره الإيراني “حسين أمير عبد اللهيان” الجمعة، وأنه طالب طهران بوقف إرسال أسلحة إلى روسيا.

واتهمت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون إيران بإرسال طائرات مسيّرة إيرانية الصنع إلى روسيا، تستخدمها القوات الروسية في ضربات مدمرة تستهدف البنية التحتية الأوكرانية.

كوليبا قال على تويتر: “طلبت من إيران أن توقف على الفور تدفق الأسلحة إلى روسيا، والتي تُستخدم لقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق، ذكر المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني “يوري إهنات”، في إفادة صحفية الجمعة، أن أوكرانيا أسقطت أكثر من 300 طائرة مسيّرة إيرانية من طراز شاهد-136 حتى الآن.

وأصبحت الطائرات المسيرة سلاحًا رئيسيا في الترسانة الروسية خلال حربها في أوكرانيا، وكثيرا ما جرى استخدامها الشهر الماضي لاستهداف البنية التحتية الحيوية للطاقة.

وتنفي إيران الاتهامات الأوكرانية والغربية بأنها تزوّد روسيا بالطائرات المسيرة.