كيان اقتصادي منافس لليورو.. إلى ماذا يسعى فلاديمير بوتين؟

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي للتحول إلى التعامل بالعملات الوطنية في ظل العقوبات الخارجية ضد دول هذا الاتحاد.

وقال بوتين – خلال قمة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي عبر الفيديو، اليوم الخميس-: “في مثل هذه الظروف الخارجية غير المواتية يتعين تعزيز التعاون داخل الاتحاد والانتقال إلى العملات الوطنية وتقليص استخدام الدولار واليورو في المعاملات المتبادلة، وتنظيم استبدال الواردات وتنمية الصناعات عالية التقنية وتوفير الغذاء اللازم للشعوب”.

وأضاف الرئيس الروسي:”أن العقوبات المفروضة ضد دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لا تٌستخدم فقط كأداة للمنافسة غير العادلة، ولكن تستخدم أيضا كوسيلة لتقويض الحكومات الشرعية من خلال خلق مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية أو تفاقم المشاكل القائمة”.

وكان رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أعلن في وقت سابق أن على روسيا الخروج من مجال تأثير الدولار وتقوية عملتها، مشيراً إلى أن الدولار يستخدم للضغط السياسي.

ومن جانبه، صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، بأن دول آسيا والمحيط الهادئ تبدي استعدادا كبيرا للتعامل بالعملات الوطنية وليس بالدولار، لافتا إلى أن دول أفريقيا وأميركا اللاتينية مهتمة بمناقشة هذا الموضوع.

يُذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بدأ عمله في يناير عام 2015، على قاعدة الاتحاد الجمركي والفضاء الاقتصادي الموحد. ويضم هذا الاتحاد كلاً من أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وروسيا وقرغيزستان.