السبت 16 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 10 ديسمبر 2022 |
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كيبيك الكندية تتبنى قانون عدم إلزامية قسم الولاء للملك تشارلز

منذ ساعة واحدة
الملك تشارلز الثالث

الملك تشارلز الثالث

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أعلنت الجمعية الوطنية في كيبيك، الجمعة، تبني مشروع قانون يجعل قسم الولاء للملك تشارلز الثالث، رأس الدولة الكندية، اختياريًّا، بعد أسابيع عدة كان خلالها هذا الإجراء موضع تساؤلات.

ومن الآن فصاعدًا، وحده قسم الولاء لشعب كيبيك بات إلزاميًّا للدخول إلى الجمعية الوطنية.

وكتب زعيم الحزب الكيبيكي، بول سان-بيير بلاموندون، على تويتر: “هذه لحظة عظيمة للديموقراطية في كيبيك. إنها خطوة أخرى باتجاه تحرير شعب كيبيك من الاستعمار البريطاني”.

والأسبوع الماضي، مُنع ثلاثة نواب بينهم بلاموندون من الدخول إلى الجمعية الوطنية في كيبيك إثر رفضهم أداء قسم الولاء للملك تشارلز كما يقتضي الدستور.

وفي صور بُثّت على الهواء مباشرة، منع شرطي يحرس الباب المغلق للجمعية الوطنية، المسؤولين المنتخبين في “الحزب الكيبيكي”، بلاموندون وباسكال بيروب وجويل أرسينو، من الدخول.

وللمرّة الأولى في تاريخ البلاد، قالت غالبية صغيرة من المواطنين الكنديين في استطلاع للرأي في نيسان/أبريل الماضي، إنها تريد التخلص من الملكية التي أصبح دورها فخريًّا. وبلغت هذه النسبة في كيبيك 71 في المئة.

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