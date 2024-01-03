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كيربي: أميركا ليس لديها دليل على وقوف إسرائيل وراء انفجاري إيران

منذ 12 ثانية
جون كيربي

جون كيربي

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قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الولايات المتحدة ليس لديها دليل على أن إسرائيل تقف وراء انفجارين أوديا بحياة 100 شخص وأصابا العشرات في مقبرة بإيران اليوم الأربعاء خلال إحياء ذكرى مقتل القائد العسكري قاسم سليماني.

وكان سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قتل في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد عام 2020.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ليست ضالعة بأي شكل من الأشكال في انفجارين هزا إيران الأربعاء، وأنه لا يوجد سبب للاعتقاد بضلوع إسرائيل.

وقال مسؤولون إيرانيون إن الانفجارين أوديا بحياة أكثر من 100 شخص وأصابا العشرات في مقبرة بمحافظة كرمان في وقت سابق اليوم خلال مراسم إحياء ذكرى مقتل القائد العسكري الراحل قاسم سليماني الذي قتل في ضربة أمريكية عام 2020.

وحملوا “إرهابيين” لم يحددوهم مسؤولية الانفجارين.

    المصدر :
  • رويترز

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